Difesa Rutte gioca su due tavoli | produzione Ue e acquisti di armi americane
Rutte, leader olandese di Renew Europe, ha sottolineato l’importanza di rafforzare la produzione europea di armamenti, invitando gli Stati membri a investire in capacità interne. Durante un evento al Parlamento europeo, ha inoltre evidenziato la crescente dipendenza dagli acquisti di armi statunitensi, suggerendo che collaborazioni e investimenti condivisi potrebbero migliorare la posizione strategica dell’Europa senza compromettere le relazioni con gli alleati.
Roma, 14 gennaio 2026 – Il liberale olandese ha invitato gli europei a potenziare le proprie linee produttive (di armamenti) durante un evento di Renew Europe al Parlamento europeo, suggerendo che progetti collaborativi potrebbero portare l’Europa davanti ai concorrenti. “Questo non è il momento di fare da soli”, ha detto Rutte, aggiungendo che la mancanza di cooperazione aumenterebbe i costi, complicherebbe la produzione e ostacolerebbe l’innovazione. Dallo scorso anno, l’Unione europea ha promesso miliardi in nuove opportunità di finanziamento per stimolare gli acquisti congiunti e la produzione – il programma EDIP da 1,5 miliardi di euro e i prestiti SAFE da 150 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il premier della Groenlandia: Scegliamo la Danimarca. Trump: Non so chi sia, un problema per lui - Trump: Non so chi sia il premier della Groenlandia, peggio per lui; Nato, Rutte: Groenlandia? Vera questione è difesa estremo nord.
Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, incontrerà il ministro della difesa danese Troels Lund Poulsen e la ministra degli affari internazionali groenlandese Vivian Motzfeldt. facebook
