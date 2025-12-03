Nuovo modulo ci siamo Vanoli gioca su due tavoli E all’orizzonte c’è il 4-4-1-1

È una crepa, forse minuscola, ma sufficiente a far filtrare finalmente un po' d'aria nuova dentro la Fiorentina. La crepa si è aperta a Bergamo, nel momento esatto in cui Paolo Vanoli ha lasciato scivolare una frase che sa tanto di svolta: "Forse questa settimana, avendo il tempo di allenare la squadra a pieno regime, posso trasmettere ancora di più le mie idee". Idee che, a sorpresa ma non troppo, potrebbero portare la Viola lontano dal 3-5-2, un modulo che a Firenze appare ormai come un vestito logoro: non convince, non entusiasma e, soprattutto, non rende. La prova di Bergamo - l'ennesima fotocopia di un copione già visto - ha ribadito la natura stantia del sistema.

