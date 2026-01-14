Desio 200 kg di droga nel furgone | arrestato straniero

A Desio, un uomo di 25 anni di origine sudamericana è stato arrestato dopo il ritrovamento di circa 200 kg di droga nel suo furgone. L'operazione condotta dalla polizia ha portato al fermo dell'individuo, segnando un importante risultato nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La vicenda evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto a queste attività criminali.

