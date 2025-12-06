Sequestrati quasi 500 kg di droga erano nascosti nel doppio-fondo di un furgone | 3 arresti nel Milanese

I carabinieri hanno intercettato un furgone sospetto a Trezzano sul Naviglio (Milano): sequestrati quasi 500 kg di hashish nascosti nel doppio-fondo del mezzo, 3 arresti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

