Con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico, i genitori degli studenti di Capannori segnalano le condizioni problematiche delle fermate dell'autobus. Molte di esse si trovano in condizioni di sicurezza precarie, creando potenziali rischi per i ragazzi che le utilizzano quotidianamente. La questione richiede un’attenzione immediata per garantire un percorso sicuro e dignitoso ai giovani pendolari.

Le scuole stanno per riaprire e già domani, anche sul territorio di Capannori, torneranno sui banchi di scuola migliaia di ragazzi, molti dei quali riprenderanno ad utilizzare il trasporto pubblico come principale mezzo di spostamento, con tantissimi disagi per le condizioni in cui versano le fermate degli autobus. "I nostri figli si trovano ad aspettare i mezzi pubblici, nella maggior parte dei casi privi di qualsiasi protezione per pioggia e in condizioni pessime di sicurezza, perché a filo strada – segnala gruppo di genitori dell’area del Compitese e Massa Macinaia –. In particolare la situazione è da terzo mondo nella zona sud del territorio, lungo le direttrici della via di Sottomonte e della via di Tiglio: strade drammaticamente note per l’alto numero di incidenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Fermate del bus rischiose’. I genitori degli studenti lanciano il grido d’allarme

Leggi anche: «Tra Gariga e San Bonico assenti fermate del bus e studenti sul ciglio della strada»

Leggi anche: Anemia, il nemico invisibile degli anziani: gli esperti del Policlinico lanciano l’allarme

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scuola di Botte. . n questo video facciamo un viaggio nel lato oscuro della Metro A di Roma. Vi racconto quali sono le fermate più a rischio, dove la microcriminalità e i borseggi sono all'ordine del giorno. Analizzeremo le dinamiche delle bande che si contendo - facebook.com facebook