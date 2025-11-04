Litio e cobalto delle batterie non sono sostenibili l’estrazione inquina troppo

Mentre la transizione globale accelera, l’ estrazione del litio e del cobalto per le batterie che sostengono la produzione di elettricità verde lascia impronte nere. Sono preoccupanti i numeri derivati dello studio sull’estrazione primaria di minerali dei ricercatori Bontempi e Saccani dell’Università di Brescia. Se da un lato le fonti pulite di energia hanno superato il 40% della produzione elettrica mondiale, qualcosa sta andando storto con l’estrazione di quei minerali indispensabili per la produzione di tecnologia adatta a produrre elettricità da acqua, sole e calore terrestre. L’estrazione dei metalli può inquinare più delle centrali a carbone. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

