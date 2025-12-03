Avellino presentazione del libro Dalla parte giusta di Gennaro Capoluogo

3 dic 2025

L'11 dicembre, presso il Circolo della Stampa di Avellino, alle ore 16 si terrà la presentazione del libro di Gennaro Capoluogo “Dalla parte giusta”. Interverranno il Questore di Avellino Pasquale Picone, il Prefetto Rossana Riflesso e il Procuratore Domenico Airoma. . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

