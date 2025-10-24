Vomito nausea e febbre alta Panico sulla nave da crociera epidemia a bordo | decine di contagiati

Una vacanza da sogno, tra tramonti sull’oceano e cene eleganti, si è improvvisamente trasformata in un’esperienza da dimenticare per decine di turisti che avevano scelto una crociera autunnale di lusso. A bordo della nave, ciò che doveva essere un viaggio rilassante si è presto tramutato in un incubo fatto di febbre, nausea e corse all’infermeria. In poche ore, l’atmosfera di festa è stata spazzata via da un’ondata di malesseri che ha costretto il personale a sospendere molte delle attività di bordo. >> William choc dopo l’addio del principe Andrea: svolta vera Le autorità sanitarie americane, attraverso il bollettino ufficiale diffuso martedì 21 ottobre, hanno confermato che si è trattato di un’epidemia di Norovirus, il micidiale agente patogeno responsabile di gran parte delle infezioni gastrointestinali in ambienti chiusi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it