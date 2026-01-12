Crans-Montana Bernardini De Pace | Risarcimenti da 50 miliardi

Il recente incendio di Capodanno a Crans-Montana ha evidenziato gravi lacune nella gestione dell’emergenza, suscitando reazioni di sdegno e preoccupazione. Annamaria Bernardini De Pace, intervistata da “Il Giornale”, sottolinea come episodi di questo tipo evidenzino l’importanza di migliorare sistemi di sicurezza e risposta. La vicenda solleva questioni sulla capacità delle istituzioni di tutelare cittadini e proprietà in situazioni di emergenza.

Come sintetizzare in due parole la tragedia del rogo di capodanno a Crans-Montana? Annamaria Bernardini De Pace non ha difficoltà e, intervistata da "Il Giornale", ne piazza subito due, belle pesanti: vergogna e inefficienza. Macigni che il celebre avvocato matrimonialista, volto noto della tv, non ha remore a lanciare sui responsabili e affonda il colpo. Un j'accuse durissimo che chiama in causa non solo i titolari del locale, ma l'intero sistema svizzero. Spiega la Bernardini De Pace: "È dal giorno uno della tragedia di Crans-Montana che osservo una successione di eventi sconcertanti, sbalorditivi e inattesi.

