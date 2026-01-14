Crans-Montana l' orrore contro la ragazza col casco | cosa sta succedendo

L'incidente nel locale Le Constellation di Crans-Montana ha coinvolto la giovane Cyane Panine, nota come

"Lei non è mai stata informata della pericolosità del soffitto, né ha mai ricevuto alcuna formazione nel campo della sicurezza": a dirlo l’avvocato della famiglia della 24enne Cyane Panine, nota anche come "la ragazza con il casco" nel locale Le Constellation di Crans-Montana andato a fuoco a Capodanno. Lei, ex dipendente del bar, è una delle 40 persone morte nel rogo. Presto, però, è passata da vittima a carnefice, ricevendo attacchi e insulti, dopo che sono circolati video in cui la si vede al Constellation mentre trasporta bottiglie di champagne con sopra le fontane di luce, proprio quelle che hanno provocato l'incendio a contatto col materiale fonoassorbente del soffitto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

