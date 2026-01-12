Arriva la tassa sugli abbracci in aeroporto | ecco quanto costa fermarsi per salutare i propri cari la mappa

Da quest'anno, al London City Airport di Londra, una breve visita per salutare i propri cari prima dell’imbarco comporta un costo: 8 sterline per cinque minuti, fino a 13 per dieci. Questa nuova

Cinque minuti per salutare un figlio, un partner o un amico prima dell’imbarco. Al London City Airport, nel cuore finanziario di Londra, da quest’anno quell’attesa ha un prezzo: 8 sterline, che diventano 13 se si resta fino a dieci minuti. Fino al 31 dicembre 2025 era gratuito. Dal 1° gennaio 2026 non lo è più. E non è un caso isolato. Come ricostruisce il Corriere, gli aeroporti del Regno Unito hanno introdotto o aumentato la cosiddetta drop-off fee, la tariffa per accompagnare in auto un passeggero davanti al terminal. A Heathrow, il principale scalo europeo, il costo è di 7 sterline per un massimo di dieci minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

