Dissociazione il meccanismo di difesa che colpisce sempre più adolescenti

La dissociazione è un meccanismo di difesa psicologico sempre più presente tra gli adolescenti. Questo fenomeno, che coinvolge la perdita di connessione tra pensieri, emozioni o identità, può manifestarsi in diverse forme e influenzare profondamente il benessere dei giovani. Comprendere la dissociazione è fondamentale per riconoscerne i segnali e intervenire adeguatamente.

(Adnkronos) – Uno dei fenomeni psicologici più diffusi tra gli adolescenti è la cosiddetta "dissociazione". Si tratta di una momentanea disconnessione tra pensieri, emozioni, corpo o ambiente circostante, che in realtà non è altro che un modo in cui il cervello si protegge da stress o emozioni che giudica eccessive. La dissociazione può essere legata .

