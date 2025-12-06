Tutto bloccato Follia in Italia città presa d’assalto Cosa sta succedendo

Con l’arrivo del periodo dell’Avvento, molte città italiane sono state letteralmente invase da turisti e visitatori desiderosi di vivere l’atmosfera magica dei tradizionali mercatini di Natale. L’inizio del ponte dell’Immacolata ha visto una crescita esponenziale negli arrivi, con le principali mete turistiche prese d’assalto e le strutture ricettive vicine al tutto esaurito. L’intensa partecipazione ha generato una pressione significativa sia sull’organizzazione locale sia sulla viabilità delle aree interessate. Nella mattinata del 7 dicembre, molte arterie di collegamento, in particolare quelle che portano verso i centri più noti per i mercatini natalizi, hanno registrato rallentamenti e code. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it