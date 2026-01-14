Cosa si è fatto e cosa si potrebbe fare per la sicurezza in zona stazione | VIDEO

Il tema della sicurezza nei pressi della stazione di Bologna è nuovamente al centro dell’attenzione pubblica, dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di Trenitalia. In questo video vengono analizzati gli interventi già adottati e si discutono le possibili azioni future per migliorare la tutela delle persone e garantire un ambiente più sicuro in zona.

Il tema della sicurezza nei pressi della stazione di Bologna è tornato al centro del dibattito politico cittadino dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di Trenitalia ucciso a coltellate nel parcheggio riservato ai dipendenti. Un episodio che ha riacceso interrogativi e polemiche su. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

