cortona la presentazione del nuovo libro di giuliana bianchi caleri

Arezzo, 14 gennaio 2026 – . Si intitola «Attraverso la vita», appuntamento sabato 17 gennaio al Maec. Sarà presentato questo sabato 17 gennaio a Cortona il nuovo libro di Giuliana Bianchi Caleri «Attraverso la vita», Edizioni Setteponti. L'appuntamento si terrà alle ore 16,30 al Maec con la partecipazione dell'autrice e l'introduzione di Lia Bronzi. L'iniziativa è organizzata dai Lions Cortona Corto Clanis, con la collaborazione del Maec e il patrocinio dell'Accademia Etrusca e dell'Amministrazione comunale. «L'ultima pubblicazione di Giuliana Bianchi Caler i - spiegano gli organizzatori - racchiude un'esistenza.

