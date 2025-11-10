Tubercolosi a Palermo la presentazione del nuovo libro di Mario Spatafora
La lotta alla tubercolosi è dietro la nascita della gran parte delle strutture sanitarie palermitane, per esempio il Cervello che nasce come sanatorio con il progetto gratuito di Ernesto Basile.Una sanità ben diversa da quella di oggi. “Tubercolosi a Palermo”, il libro di Mario Spatafora edito da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
A , nell’ottobre che profuma di , la città svela il suo doppio volto: terreno e invisibile, d’ e di . Due itinerari, due riti di conoscenza. , con Palermo occulta. Spiriti, spiritisti, medium e parapsicolo - facebook.com Vai su Facebook
La tubercolosi a Palermo, storie di sofferenze e filantropi - MARIO SPATAFORA: TUBERCOLOSI A PALERMO (KALOS, 340 PAGINE, 40 EURO) La tubercolosi rappresenta ancora oggi una delle prime dieci cause di morte nel mondo: 7 milioni e mezzo di ammalati all'anno, una ... Come scrive ansa.it
La Tubercolosi è ancora una minaccia. Anche in Italia. Ecco il nuovo programma Oms per abbatterla - Il programma è rivolto ai 33 Paesi dove si contano meno di 100 casi all’anno per milione di abitanti, tra cui l’Italia. Segnala quotidianosanita.it