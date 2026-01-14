Coripet a Marca 2026 focus su riciclo Pet e modello Bottle to Bottle

Coripet sarà presente a Marca 2026, la manifestazione dedicata alle marche del distributore, che si svolgerà a Bologna il 14 e 15 gennaio. L'evento si concentrerà sul riciclo del PET e sul modello Bottle to Bottle, un approccio sostenibile che promuove il riutilizzo delle bottiglie in plastica attraverso un ciclo chiuso. Un’occasione per approfondire le tematiche ambientali e le innovazioni nel settore del packaging.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Coripet partecipa a Marca by BolognaFiere, 14 e 15 gennaio 2026, nell'ambito della 22esima edizione della manifestazione dedicata alla Marca del Distributore, con un appuntamento di approfondimento sul riciclo del Pet e sul modello Bottle to Bottle. Il 15 gennaio, alle 10.30, presso la Marca Tech Arena (Padiglione 19) si terrà il CoriPettalks, incontro moderato dalla giornalista Cristina Lazzati, dedicato al tema Bottle to Bottle 2030 con un focus su dati, qualità e sicurezza del Pet riciclato nella nuova fase di sviluppo delle filiere circolari. Al centro dei lavori le sfide del ciclo chiuso e gli aspetti legati alla sicurezza alimentare degli imballaggi in Pet.

