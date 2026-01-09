Inter – Clima Bottle Borraccia Termica da 500ml – idea regalo milan

La Clima Bottle Inter è una borraccia termica da 500 ml, ideale come regalo per i tifosi milanesi. Realizzata con materiali di qualità, mantiene le bevande alla temperatura desiderata e unisce praticità a un design sobrio e riconoscibile. Perfetta per chi desidera portare sempre con sé un omaggio alla propria passione per l’Inter, questa borraccia rappresenta un’idea semplice e funzionale per ogni appassionato.

