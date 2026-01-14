Coppa Italia 2026 il calendario dei quarti di finale
La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari dei quarti di finale della Coppa Italia 2026. Di seguito, le informazioni principali sul calendario degli incontri, che si svolgeranno nelle prossime settimane. Questo aggiornamento permette agli appassionati di seguire con attenzione gli sviluppi della competizione nazionale.
(Adnkronos) – La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari dei quarti di finale di Coppa Italia. In attesa dell'ultimo match degli ottavi di finale, quello tra Fiorentina e Como, in programma martedì 27 gennaio, sono stati ufficializzati i prossimi appuntamenti. Si apre con Inter-Torino, il 4 febbraio, che si giocherà all'U-Power . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Coppa Italia - L'Inter ospiterà il Torino ai quarti
TORINO AI QUARTI DI COPPA ITALIA! I granata conquistano la vittoria contro la Roma al 90esimo grazie al gol di Ilkhan. Roma eliminata dopo una partita combattutissima. Ai quarti il Torino affronterà l'Inter facebook
#Calcio, #CoppaItalia, il #Torino batte la #Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter di @Tom_Angelini x.com
