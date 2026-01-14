Coppa Italia 2026 il calendario dei quarti di finale

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari dei quarti di finale della Coppa Italia 2026. Di seguito, le informazioni principali sul calendario degli incontri, che si svolgeranno nelle prossime settimane. Questo aggiornamento permette agli appassionati di seguire con attenzione gli sviluppi della competizione nazionale.

Juve, quando gioca in Serie A e Coppa Italia: anticipi, posticipi e calendario - La Lega ha ufficializzato la programmazione del 23° e 24° turno di campionato e dei quarti del torneo nazionale ... tuttosport.com

Coppa Italia, il calendario dei quarti di finale: Inter-Torino a Monza - Como in calendario martedì 27 gennaio, la Lega Serie A ha definito il programma dei quarti di finale in Coppa Italia 2025/2026. msn.com

Coppa Italia - L'Inter ospiterà il Torino ai quarti

TORINO AI QUARTI DI COPPA ITALIA! I granata conquistano la vittoria contro la Roma al 90esimo grazie al gol di Ilkhan. Roma eliminata dopo una partita combattutissima. Ai quarti il Torino affronterà l'Inter facebook

#Calcio, #CoppaItalia, il #Torino batte la #Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter di @Tom_Angelini x.com

