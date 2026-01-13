Armand Marchant si impone nello slalom di Coppa Europa a Crans-Montana, grazie a una seconda discesa molto convincente. Tra gli italiani, Canins si distingue come il migliore, confermando il buon andamento della squadra nel circuito continentale. La gara ha mostrato un risultato equilibrato e tecnicamente apprezzabile, segnando un passo importante per gli atleti italiani in questa fase della stagione.

Armand Marchant, grazie ad una straordinaria rimonta operata nella seconda discesa, trionfa nello slalom speciale di Coppa Europa disputato sulle nevi di Crans-Montana. L’Italia non riesce purtroppo ad essere protagonista e deve accontentarsi delle posizioni di rincalzo con Matteo Canins che chiude come migliore dei suoi. Il belga, ottavo dopo la prima manche con un distacco di poco superiore al secondo, recupera tutto lo svantaggio accumulato e taglia il traguardo in 1:42.47. Marchant precede di ventiquattro centesimi lo svizzero Sandro Simonet e di quarantacinque il norvegese Hans Grahl-Madsen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Armand Marchant trionfa nello slalom di Coppa Europa a Crans-Montana. Canins è il migliore degli italiani

Leggi anche: Doppietta elvetica nella discesa di Coppa Europa a Santa Caterina. Successo di Miggiano. Bernardi è il migliore degli italiani

Leggi anche: Sci alpino, Tommaso Saccardi quarto nello slalom di Levi in Coppa Europa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Paco Rassat vince lo slalom di Adelboden davanti ai norvegesi. Livello altissimo, Italia nelle retrovie; Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; Rassat vince lo slalom di Adelboden, Vinatzer 17°; LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: vince ancora la Francia, Rassat nuovo fenomeno. Vinatzer appannato.

Sci, slalom Adelboden. Vinatzer per risalire: favoriti e orari tv - Arriva lo slalom di Adelboden a chiudere la tappa svizzera dopo l’ennesimo trionfo in gigante di Marco Odermatt. sport.quotidiano.net