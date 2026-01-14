Conte squalificato anche De Laurentiis perde la testa | intervengono gli avvocati

Dopo la squalifica di Conte, anche De Laurentiis si è rivolto ai suoi avvocati, evidenziando la tensione attorno alle recenti decisioni disciplinari durante la partita tra Inter e Napoli. La situazione legale e le ripercussioni sportive continuano a essere al centro del dibattito, mentre le parti coinvolte cercano di chiarire i risvolti di un episodio che ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio.

Il presidente del Napoli arrabbiatissimo per le due giornate inflitte al suo allenatore nella partita con l'Inter e sta parlando con i suoi legali Inter-Napoli non è finita. Lo è solamente per quello che riguarda il campo, i 90 e oltre minuti della partita che ha decretato il pareggio e una distanza in classifica immutata, ma una graduatoria che si accorcia ulteriormente viste le vittorie di Juve e Roma. Ma c'è un altro capitolo che non si esaurisce, ovvero quello legato alle polemiche, la questioni arbitrali, le discussioni, e la giustizia sportiva. Antonio Conte è stato squalificato due giornate per la reazione rabbiosa al rigore assegnato all'Inter, il faccia a faccia col IV Uomo e il 'Vergognatevi!' verso la squadra arbitrale.

