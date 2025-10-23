Alluvioni dell’autunno 2024 | da Regione Lombardia oltre 400mila euro a quattro aziende agricole danneggiate

Oltre 400.000 euro di contributi per le aziende bergamasche danneggiate dai violenti nubifragi che si sono abbattuti sulla nostra provincia tra la fine dell’estate e l’autunno del 2024: Regione Lombardia ha reso nota mercoledì 22 ottobre la lista dei beneficiari dei ristori a favore delle attività colpite dagli eventi calamitosi del 12 luglio, 9 e 12 settembre, 4 e 10 ottobre dello scorso anno, per i quali il Pirellone aveva messo a disposizione aiuti compensativi per danni a strutture, attrezzature e scorte aziendali. Quattro le realtà del nostro territorio che hanno vista ammessa la propria istanza, con più del 50% dei contributi riconosciuti: si tratta della Carminati Maurilio Azienda Agricola di Blello, alla quale sono stati stanziati 48. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Alluvioni dell’autunno 2024: da Regione Lombardia oltre 400mila euro a quattro aziende agricole danneggiate

