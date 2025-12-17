Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha dichiarato che il Mercosur richiede alcune correzioni, in particolare riguardo alle clausole di salvaguardia per il settore agricolo. Tuttavia, ha confermato l’intenzione di firmare l’accordo una volta risolte le questioni pendenti, sottolineando il sostegno dell’Italia alla ratifica del trattato.

© Lapresse.it - Mercosur, Tajani: "Servono alcune correzioni ma firmeremo"

"Noi siamo favorevoli a fare l'accordo, c'è da vedere cosa si deve correggere per le clausole di salvaguardia per alcuni settori del mondo agricolo ma risolto questo noi firmeremo. Sarà adesso o a gennaio". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a Milano a margine della Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, in merito al Mercosur, il partenariato politico ed economico che l'Europa intende stipulare per rendere più semplice il commercio con i Paesi del Sudamerica.

