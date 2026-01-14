Conerobus accordo solo sfiorato | la firma slitta di tre giorni

Conerobus e sindacati avevano quasi concluso un accordo, ma l'intervento dei tecnici ha provocato uno slittamento di tre giorni nella firma. La trattativa, ancora in corso, mira a definire un'intesa condivisa per affrontare la crisi aziendale. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle prossime decisioni e sviluppi.

Crisi Conerobus, la trattativa tra azienda e sindacati stava per arrivare a una firma condivisa, ma l’intervento dei ‘tecnici’ l’ha fatta slittare di altri tre giorni. Un risultato quasi kafkiano quello uscito ieri dal vertice, a tratti molto teso, che si è svolto in Conerobus. I sindacati, a un certo punto dei lavori, si erano detti pronti a firmare l’accordo sul Fondo Bilaterale di Solidarietà, un toccasana anche per le casse aziendali che sfrutterebbero al massimo la misura di sostegno al reddito dei lavoratori. Eppure, per motivi ancora tutti da delineare - comunque legati alla necessità di aumentare i ricavi e abbassare i costi in vista di un piano di rientro con rate annuali crescenti -, ma con apparenti ingerenze politiche, la firma sull’accordo per fare tornare il sereno, almeno in questa fase, è slittata di tre giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

