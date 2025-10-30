Perché Demi Moore porta i capelli lunghissimi e non ha alcuna intenzione di tagliarli

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante le facciano notare che i capelli lunghi non si addicono a una donna "della sua età", Demi Moore non ha intenzione di rinunciare alla sua chioma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

