Comunicato Stampa | Scomparsa Valeria Fedeli

Il Consiglio Regionale del Veneto comunica con rammarico la scomparsa di Valeria Fedeli. In questo momento di lutto, si desidera esprimere il proprio cordoglio e ricordare il suo contributo alla vita pubblica. La responsabilità editoriale e i contenuti del presente comunicato sono curati dal Consiglio Regionale del Veneto.

comunicato stampa scomparsa valeriaScomparsa Valeria Fedeli - Zaia: “"Esprimo un sentito cordoglio, anche a nome del Consiglio Regionale. ansa.it

