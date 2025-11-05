Policlinico promozioni e nuovi incarichi | firma dei contratti per nove dirigenti
Nuovi incarichi al Policlinico. Firma del contratto per figure dirigenziali delle aree medica e tecnica-amministrativa cui sono state assegnate unità operative semplici (uos), dipartimentali (uosd) e programmi di particolare rilevanza. La scelta dei candidati è stata effettuata attraverso un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Da oggi l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo è affiliata alla Rete ospedali del Programma Nazionale Ospivax, con il riconoscimento di 3 bollini Ospivax per la qualità e l’efficienza delle sue iniziative. Ospivax, promosso - facebook.com Vai su Facebook
Policlinico Giaccone, assegnati 9 incarichi dirigenziali - Presso la Direzione Generale del Policlinico è avvenuta la firma dei contratti per nove figure dirigenziali delle aree medica e tecnica- insanitas.it scrive
Sanità, il Policlinico di Palermo rafforza la sua squadra con nove nuovi dirigenti - Presso la Direzione Generale, sono stati firmati i contratti per nove dirigenti provenienti dalle aree medica e tecnico- Come scrive blogsicilia.it
Firmati i contratti per nove nuovi dirigenti al Policlinico di Palermo - PALERMO – Nella direzione generale del Policlinico di Palermo sono stati firmati i contratti da nove nuovi dirigenti delle aree medica e tecnica- Si legge su msn.com