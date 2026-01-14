Commissioni regionali | Alaia la spunta di nuovo sulla Sanità

Le commissioni regionali confermano la vittoria di Alaia sulla Sanità, segnando una conclusione prevedibile ma significativa. Questa decisione riflette le dinamiche politiche in atto e sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato nei processi decisionali. In un contesto caratterizzato da continui cambiamenti, l’esito rappresenta un punto di riferimento per le future scelte amministrative e strategiche della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La partita delle commissioni si chiude senza sorprese. Ma con un messaggio chiaro. In Consiglio regionale i numeri contano. E chi non li ha, resta a guardare. Il Partito Democratico porta a casa tre presidenze pesanti. Bruna Fiola va agli Affari istituzionali e Bilancio. Loredana Raia prende Cultura e Politiche sociali. Corrado Matera si accomoda all’Agricoltura. Assetto solido. Linea tracciata. Restano fuori Noi di Centro e Alleanza Verdi-Sinistra. Due consiglieri ciascuno. Nessuna presidenza. Dettaglio solo in apparenza. Perché in Aula la matematica è politica pura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

