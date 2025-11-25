Petracca Alaia Petitto e Zecchino i nuovi consiglieri regionali irpini

Anteprima24.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Maurizio Petracca (Pd), Enzo Alaia ( Casa Riformista), Livio Petitto ( Forza Italia)  e Ettore Zecchino ( Fratelli d’Italia)  Sono i quattro consiglieri regionali eletti nella circoscrizione irpina, due di maggioranza e due di opposizione per effetto dei conteggio su base regionale  Il risultato dopo il lungo spoglio comunicato alle 15:00 e a distanza di ore dalla notizia della elezione a Presidente della Regione Campania di Roberto Fico, arrivata praticamente sin dalle primissime battute. Spicca il risultato del l’uscente Petracca, capolista del Pd, che viaggia verso il 25mila voti, quindi i quasi 20mila di Alaia, mentre più lunga è stata l’attesa per Petitto e Zecchino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

