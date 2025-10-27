Minenna assolto nella maxi-inchiesta sulle mascherine Covid
Marcello Minenna, ex direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria, è stato assolto dall’accusa di corruzione nel processo nato dalla maxi-inchiesta della Procura di Forlì su una grossa fornitura di mascherine Covid non regolamentari all’ Ausl Romagna per 3,6 milioni di euro. La Procura di Forlì aveva chiesto due anni e quattro mesi. Minenna, che a giugno 2023 era finito ai domiciliari, è stato assolto in abbreviato perché – ha stabilito la Gup Ilaria Rosati – il fatto non sussiste. La Procura aveva chiesto due anni e quattro mesi. Assolti con Minenna anche Sergio Covato, funzionario della prefettura di Ravenna, e Gianluca Prati, all’epoca dei fatti responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nelle elezioni in Calabria, ormai concluse, Pasquale Tridico e il M5S hanno spesso parlato dell’indagine sul presidente Roberto Occhiuto. Stranamente non hanno mai parlato del suo assessore al Bilancio, Marcello Minenna, per cui pochi giorni fa la procura - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta mascherine, Minenna torna a sorridere: assolto dall'accusa di corruzione. Esultano i difensori: "Restituita dignità" - Marcello Minenna, ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria, è stato assolto dall'accusa di corruzione nel processo nato dalla maxi- affaritaliani.it scrive
Inchiesta mascherine, l’assessore Minenna assolto a Forlì - Marcello Minenna è stato assolto a Forlì da un'accusa di corruzione nell'ambito di un'inchiesta su una maxi fornitura di mascherine ... Come scrive quotidianodelsud.it
Inchiesta mascherine, Marcello Minenna assolto. I difensori: "Restituita dignità a servitore dello Stato" - Marcello Minenna, ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria, è stato assolto dall'accusa di corruzione nel processo nato dalla ... Secondo msn.com