Marcello Minenna, ex direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria, è stato assolto dall’accusa di corruzione nel processo nato dalla maxi-inchiesta della Procura di Forlì su una grossa fornitura di mascherine Covid non regolamentari all’ Ausl Romagna per 3,6 milioni di euro. La Procura di Forlì aveva chiesto due anni e quattro mesi. Minenna, che a giugno 2023 era finito ai domiciliari, è stato assolto in abbreviato perché – ha stabilito la Gup Ilaria Rosati – il fatto non sussiste. La Procura aveva chiesto due anni e quattro mesi. Assolti con Minenna anche Sergio Covato, funzionario della prefettura di Ravenna, e Gianluca Prati, all’epoca dei fatti responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Lettera43.it - Minenna assolto nella maxi-inchiesta sulle mascherine Covid