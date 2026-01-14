Commercio di vicinato | nascono due nuovi Civ in città

A Genova, il sistema dei Centri Integrati di Via (Civ) di Confcommercio si amplia con l'ingresso di due nuove realtà: Multedo e Molassana. Questi Civ, pur rappresentando zone diverse della città, condividono l’obiettivo di rafforzare il commercio di vicinato e sostenere il tessuto economico locale, promuovendo iniziative di valorizzazione e collaborazione tra commercianti e comunità.

Il sistema dei Centri Integrati di Via aderenti a Confcommercio a Genova conta due nuovi Civ: quello di Multedo e di Molassana, due realtà territoriali diverse tra loro ma accomunate dalla volontà di valorizzare il commercio di prossimità e il tessuto economico locale.I Civ, vale la pena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Perugia, la città che educa insieme: nascono i nuovi Gruppi Educativi Territoriali (GET) Leggi anche: Vola il "commercio di vicinato": via Roma come un grande megastore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Filiere corte e commercio di vicinato: una sinergia tra Val Brembana e Val Seriana. Commercio di vicinato: nascono due nuovi Civ in città - è oggi più che mai attuale, sono strumenti per sostenere il commercio di vicinato" ... genovatoday.it

Quartiere Cristo Una campagna per promuovere il commercio di vicinato rafforza il periodo dei saldi Nonostante gli sconti saranno sempre i commercianti a fare la differenza. I nostri commercianti sempre al centro dei nostri progetti. Associazione Attività e facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.