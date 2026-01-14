Commercio di vicinato | nascono due nuovi Civ in città

Da genovatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, il sistema dei Centri Integrati di Via (Civ) di Confcommercio si amplia con l'ingresso di due nuove realtà: Multedo e Molassana. Questi Civ, pur rappresentando zone diverse della città, condividono l’obiettivo di rafforzare il commercio di vicinato e sostenere il tessuto economico locale, promuovendo iniziative di valorizzazione e collaborazione tra commercianti e comunità.

Il sistema dei Centri Integrati di Via aderenti a Confcommercio a Genova conta due nuovi Civ: quello di Multedo e di Molassana, due realtà territoriali diverse tra loro ma accomunate dalla volontà di valorizzare il commercio di prossimità e il tessuto economico locale.I Civ, vale la pena. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Perugia, la città che educa insieme: nascono i nuovi Gruppi Educativi Territoriali (GET)

Leggi anche: Vola il "commercio di vicinato": via Roma come un grande megastore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Filiere corte e commercio di vicinato: una sinergia tra Val Brembana e Val Seriana.

commercio vicinato nascono dueCommercio di vicinato: nascono due nuovi Civ in città - è oggi più che mai attuale, sono strumenti per sostenere il commercio di vicinato" ... genovatoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.