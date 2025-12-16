Vola il commercio di vicinato | via Roma come un grande megastore

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro di Albignasego si trasforma in un grande mercato a cielo aperto, con Via Roma che diventa un vivace centro commerciale di prossimità. Oltre 40 botteghe di vicinato animano la strada, creando un ambiente naturale e accogliente dove commercio e comunità si incontrano. Un esempio di come il commercio di vicinato possa rinvigorire il tessuto urbano e sociale.

Immagine generica

Via Roma ad Albignasego come un centro commerciale a cielo aperto, naturale, fatto di oltre 40 botteghe di vicinato. Attività che tengono pure nelle frazioni. E, da sempre, la scelta dell’amministrazione comunale di non istituire parcheggi a pagamento proprio al fine di favorire il commercio. Padovaoggi.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Digital Way La via digitale per imprese di turismo e commercio

Video Digital Way La via digitale per imprese di turismo e commercio

vola commercio vicinato viaVola il "commercio di vicinato": via Roma come un grande megastore - Nel cuore di Albignasego sorgono 40 botteghe che in questo periodo strategico dell'anno stanno facendo affari d'oro. padovaoggi.it

Altopascio rilancia i negozi di vicinato, incentivi per ridare vita a via Cavour - Come funzionerà - Altopascio punta sul commercio di vicinato, rafforzando il sostegno alle attività e al tessuto economico locale. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.