Come sta la 31enne accoltellata dal marito a Muggiò in Brianza e ricoverata al San Gerardo di Monza

La donna di 31 anni, accoltellata ieri a Muggiò da Sergio Laganà, è attualmente ricoverata in Terapia Intensiva presso l’ospedale San Gerardo di Monza. La vittima, in fase di separazione, si trova sotto stretta osservazione medica. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

