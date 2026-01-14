Come finisce in Iran? Quando Oriana Fallaci bacchettava lo Scià e Khomeyni

Il destino dell’Iran rimane incerto, mentre le proteste popolari continuano senza sosta. La repressione del regime è intensa e le tensioni si protraggono da tempo. La storia recente ci insegna come le dinamiche possano evolversi rapidamente, lasciando ancora molte domande senza risposta. In questo contesto, è importante osservare con attenzione gli sviluppi, senza lasciarsi trasportare da conclusioni affrettate.

Come finirà in Iran? In realtà non lo sappiamo. Le manifestazioni di piazza continuano, ovunque. La repressione è feroce. Si può auspicare la caduta del regime, ma non abbiamo certezze. La situazione ricorda quella di 47 anni fa. Il 14 gennaio 1979 due milioni di iraniani invasero Teheran. La "rivoluzione" islamica vinse. Gli intellettuali e i partiti della sinistra europea applaudirono la sconfitta del regime dello Scià. Due giorni dopo, il 16 gennaio, Pahlavi lasciò la Persia pilotando il suo aereo privato. Poi arrivò Khomeyni. Fu meglio o peggio per i cittadini iraniani? Forse solo il popolo può esprimere una opinione corretta.

