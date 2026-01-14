Colpo offensivo per l’Us Città di Fasano | arriva l’ala Pablo Ezequiel Banegas

Da brindisireport.it 14 gen 2026

L’Us Città di Fasano comunica l’ingaggio di Pablo Ezequiel Banegas, esterno offensivo argentino nato nel 1992. Il giocatore, che vestirà la maglia numero 13, si unisce alla rosa biancazzurra con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della squadra. Questa acquisizione rafforza la linea offensiva del club, offrendo nuove soluzioni e dinamismo sul campo.

FASANO - Nuovo colpo di mercato per l’Us Città di Fasano, che annuncia l’arrivo dell’esterno offensivo argentino Pablo Ezequiel Banegas, classe ’92, pronto a vestire la maglia numero 13 del club biancazzurro. L’atleta albiceleste, disponibile già per la sfida in programma domenica al “Curlo”. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

