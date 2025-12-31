Us Cittá di Fasano | Giancarlo Bianchini torna in biancazzurro
L’Us Città di Fasano annuncia il ritorno di Giancarlo Bianchini, centrocampista, che sarà a disposizione dalla prima giornata di ritorno, prevista domenica 4 gennaio 2026 contro l’Afragolese. La società conferma così il suo impegno nel rafforzare la squadra per la seconda parte del campionato.
FASANO - L’Us Cittá di Fasano ufficializza il ritorno in biancazzurro del centrocampista Giancarlo Bianchini, che sarà disponibile a partire dalla prima giornata di ritorno, in programma domenica prossima, 4 gennaio 2026, in casa dell’Afragolese.L’atleta argentino, classe ‘97, è già stato grande. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Serie D, girone H: torna il campionato con Virtus Francavilla - Us Città di Fasano
Leggi anche: Vitelli torna all’Akragas, rinforzo di esperienza per l’attacco biancazzurro
Us Cittá di Fasano: Giancarlo Bianchini torna in biancazzurro - Sarà disponibile a partire dalla prima giornata di ritorno, in programma domenica prossima, 4 gennaio 2026, in casa dell’Afragolese ... today.it
Il Presidente Ivan Ghilardi e L’U.S. Città di Fasano tutta ringraziano la società Paganese Calcio 1926 per l’ospitalità e l'accoglienza riservate all'organigramma biancazzurro nella giornata di oggi. L'intero staff biancazzurro coglie inoltre l’occasione per ri - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.