Us Cittá di Fasano | Giancarlo Bianchini torna in biancazzurro

L’Us Città di Fasano annuncia il ritorno di Giancarlo Bianchini, centrocampista, che sarà a disposizione dalla prima giornata di ritorno, prevista domenica 4 gennaio 2026 contro l’Afragolese. La società conferma così il suo impegno nel rafforzare la squadra per la seconda parte del campionato.

FASANO -  L’Us Cittá di Fasano ufficializza il ritorno in biancazzurro del centrocampista Giancarlo Bianchini, che sarà disponibile a partire dalla prima giornata di ritorno, in programma domenica prossima, 4 gennaio 2026, in casa dell’Afragolese.L’atleta argentino, classe ‘97, è già stato grande. 🔗 Leggi su Today.it

