Collaboratori scolastici dal Sud il dirigente concede un bonus di 50 euro per tornare a casa | L’Italia è lunga e le famiglie restano lontane

Il dirigente scolastico ha deciso di assegnare un bonus di 50 euro ai collaboratori scolastici provenienti dal Sud, per sostenere le spese di viaggio e alimentare il senso di appartenenza. Francesco Sanfilippo è tra coloro che hanno lasciato il Sud per lavorare al Nord, evidenziando le difficoltà logistiche e le sfide delle famiglie distanti. Questa iniziativa mira a riconoscere l’impegno e il sacrificio di chi attraversa quotidianamente lunghi tragitti.

Francesco Sanfilippo è uno dei tanti collaboratori scolastici che hanno lasciato il Sud per lavorare al Nord. Lavora all’Istituto Comprensivo “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza, in provincia di Alessandria. Qualche giorno fa ha scritto una breve nota per ringraziare pubblicamente il suo dirigente scolastico, Maurizio Primo Carandini. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Collaboratori scolastici: dal 2019 al 2025 lo stipendio ha perso 1.756 euro in termini di potere di acquisto Leggi anche: ‘All’Antico Vinaio’ festeggia i 50 store: ecco il super bonus per i collaboratori Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Le scuole chiuse al Sud e i fondi alle paritarie ampliano i divari e colpiscono le famiglie fragili. A San Gavino (SU) i professori vanno a scuola di rianimazione cardiopolmonare - Un progetto della Assl di Sanluri ha permesso a undici insegnanti, al dirigente e a due collaboratori scolastici della primaria e secondaria di imparare il massaggio cardiaco e defibrillazione precoce ... quotidianosanita.it Scuola, stop all'insegnamento per i collaboratori dei dirigenti - Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una proposta di legge che contiene disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024- ansa.it Le scuole chiuse al Sud e i fondi alle paritarie ampliano i divari e colpiscono le famiglie fragili - Il 13 gennaio 2026 si aprirà la finestra per l’iscrizione degli alunni alla prima classe della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. globalist.it

Collaboratori Scolastici/Operatori Scolastici e altri ATA Variegato Scuola facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.