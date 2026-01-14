Cinema Vivo | tra teatro e grande schermo all’Argot Studio

Cinema Vivo è un percorso di alta formazione che unisce teatro e cinema, offrendo un approfondimento ispirato a Il Gabbiano di Anton Cechov. Sede presso l’Argot Studio, questa iniziativa mira a sviluppare competenze pratiche e teoriche, favorendo un dialogo tra le due arti. Un’opportunità per professionisti e appassionati di arricchire il proprio percorso culturale e artistico con un approccio integrato e qualificato.

Cosa: Cinema Vivo, un percorso di alta formazione teatrale e cinematografica basato su Il Gabbiano di Anton?echov.. Dove e Quando: Presso l’Argot Studio di Roma (Trastevere) da gennaio a giugno 2026, con restituzione finale all’OFFOFF Theatre il 3 e 4 giugno.. Perché: Un’opportunità rara per attori professionisti di fondere i linguaggi della scena e dell’inquadratura sotto la guida di maestri come Mario Martone ed Edoardo Leo.. Nel cuore pulsante di Trastevere, uno dei presidi culturali più significativi della Capitale si prepara a dare vita a un esperimento artistico di alto profilo. L’Argot Studio, storico spazio di ricerca e sperimentazione, annuncia la nascita di Cinema Vivo, un progetto di alta formazione teatrale che mira a scardinare i confini tradizionali tra la recitazione dal vivo e quella davanti alla macchina da presa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

