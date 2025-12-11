Cina in forte aumento il rientro di studenti dall' estero nel 2024
Nel 2024, la Cina registra un consistente rientro di studenti dall'estero, con circa 495.000 giovani che tornano nel paese. Questo fenomeno rappresenta un importante trend nel panorama dell'istruzione e delle migrazioni interne, riflettendo potenziali cambiamenti nelle politiche di mobilità e nelle preferenze degli studenti cinesi che scelgono di tornare a casa dopo aver studiato all'estero.
SHANGHAI (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel 2024 la Cina ha visto rientrare 495.000 studenti dagli studi all'estero, 79.400 in più rispetto all'anno precedente, con un aumento del 19,1%, hanno riferito giovedì le autorità dell'istruzione, segnalando un flusso di ritorno dei talenti nel Paese in accelerazione. Le cifre sono state rese note durante un evento a Shanghai organizzato dal ministero dell'Istruzione per celebrare il 30esimo anniversario del programma ministeriale “Chunhui”, o “Luce di Primavera”, che incoraggia gli studenti cinesi all'estero a contribuire allo sviluppo nazionale. Il ministero ha affermato che dal 1978 – anno in cui la Cina ha avviato la sua politica di riforma e apertura – al 2024, 8,88 milioni di cinesi si sono recati all'estero per studiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
