Cina in forte aumento il rientro di studenti dall' estero nel 2024

SHANGHAI (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel 2024 la Cina ha visto rientrare 495.000 studenti dagli studi all'estero, 79.400 in più rispetto all'anno precedente, con un aumento del 19,1%, hanno riferito giovedì le autorità dell'istruzione, segnalando un flusso di ritorno dei talenti nel Paese in accelerazione. Le cifre sono state rese note durante un evento a Shanghai organizzato dal ministero dell'Istruzione per celebrare il 30esimo anniversario del programma ministeriale “Chunhui”, o “Luce di Primavera”, che incoraggia gli studenti cinesi all'estero a contribuire allo sviluppo nazionale. Il ministero ha affermato che dal 1978 – anno in cui la Cina ha avviato la sua politica di riforma e apertura – al 2024, 8,88 milioni di cinesi si sono recati all'estero per studiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it