Chiara Ferragni in aula | oggi è atteso il verdetto

Oggi il verdetto sul pandoro gate, la richiesta del pm per Chiara Ferragni è stata di un anno e 8 mesi. "Sono tranquilla e fiduciosa", così l'influencer appena entrata in aula.

Pandoro Gate, l'arrivo di Chiara Ferragni in tribunale: «Sono tranquilla e fiduciosa» - Una calca di telecamere e giornalisti ha accompagnato l’ingresso in aula ... video.corriere.it

Chiara Ferragni in aula per la sentenza sul caso Balocco e Dolci Preziosi - Processo per truffa aggravata: pm chiedono un anno e otto mesi, difesa punta sull’assenza di dolo e sulla pubblicità ingannevole già risarcita ... laprovinciadivarese.it

Pandoro Gate, oggi la sentenza: cosa rischia Chiara Ferragni x.com

Processo Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate: l’accusa è di truffa aggravata >> https://buff.ly/D3m0y3w facebook

