Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata per il Pandoro Gate | cosa succede oggi in aula

Oggi, 19 dicembre, Chiara Ferragni si presenta nuovamente in Tribunale a Milano nell’ambito del procedimento legale per il cosiddetto Pandoro Gate. La celebre influencer è imputata per truffa aggravata, e l’udienza di oggi rappresenta un passaggio importante nel corso di questa intricata vicenda giudiziaria. Rimanete aggiornati per scoprire gli sviluppi e le novità che si delineano in questa delicata vicenda legale.

Chiara Ferragni è tornata oggi, 19 dicembre, in Tribunale a Milano per il processo che la vede imputata per truffa aggravata. La Procura ha chiesto per lei una condanna a 1 anno e 8 mesi.

Chiara Ferragni, oggi è il giorno della difesa. L'influencer arriva in anticipo in tribunale, cosa succederà nell'udienza - Udienza dedicata alle difese nel processo milanese che vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni ... ilmattino.it

Chiara Ferragni, giorno decisivo in tribunale: l’udienza sul Pandoro-Gate che può cambiare tutto - Oggi l’udienza della difesa nel processo per truffa aggravata: in gioco non c’è solo la sentenza, ma anche il futuro del ... donnaglamour.it

