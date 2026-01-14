Chiara Ferragni | Finito un incubo lungo due anni Ora mi riprendo la vita e riacquisto la mia voce

Chiara Ferragni annuncia di aver superato un periodo difficile di due anni, sottolineando la volontà di riprendere in mano la propria vita e di ritrovare la propria voce. La nota influencer e imprenditrice italiana condivide con i suoi follower un momento di rinnovamento e speranza, segnando un nuovo inizio dopo un periodo complesso. La sua testimonianza rappresenta un messaggio di resilienza e di ritorno alla normalità.

Milano, 14 gennaio 2026 – "È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta". Chiara Ferragni piange all’uscita dell’aula del tribunale: “Siamo tutti umani. Penso sia normale commuovermi. Sono contenta di poter parlare, di aver riacquistato la mia voce dopo due anni in cui per rispetto sono stata in silenzio”. In molti l’hanno abbandonata, lo sa. “Ma chi mi vuole bene c'è sempre stato. Per me questo basta”. E ora? “Sono felicissima, sono sollevata. Ho telefonato subito a mia mamma che mi è stata sempre vicina”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni: “Finito un incubo lungo due anni. Ora mi riprendo la vita e riacquisto la mia voce” Leggi anche: Pandoro-gate, assolta Chiara Ferragni: “Finito un incubo, riprendo in mano la mia vita” Leggi anche: Chiara Ferragni assolta per il Pandorogate: "Finito un incubo, mi riprendo la vita" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pandorogate, Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa; Ferragni, 'due anni molto duri, è finito un incubo'; Fermato per un controllo, lo trovano con 440 mila euro in contanti nascosti nell'auto e a casa. Pandoro gate, Chiara Ferragni in lacrime dopo la sentenza: “È finito un incubo durato due anni” - Chiara Ferragni parla dopo l'assoluzione nel processo sul Pandoro gate: le lacrime dopo la sentenza e le sue parole fuori dall'aula. donnaglamour.it

