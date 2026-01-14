Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa nel processo abbreviato riguardante i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Dopo un periodo di incertezza, l’imprenditrice esce dall’aula con un senso di sollievo e soddisfazione. La decisione mette fine a una vicenda giudiziaria che aveva attirato l’attenzione pubblica, confermando la sua posizione e chiarezza sui fatti.

È una Chiara Ferragni commossa e soddisfatta quella che vive oggi la fine di un incubo: è stata infatti assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. Il giudice – si apprende – " non ha riconosciuto l'aggravante, contestata dai pm, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia. In questo modo, poiché il Codacons circa un anno fa aveva ritirato la querela in seguito a un accordo risarcitorio con la influencer, ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa semplice.

© Davidemaggio.it - Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa

