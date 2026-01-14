Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa riguardante i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La decisione è stata comunicata al termine di un processo abbreviato, e l’influencer si mostra ora visibilmente sollevata. La notizia conferma la sua posizione e chiude un episodio giudiziario che aveva attirato l’attenzione dei media.

È una Chiara Ferragni visibilmente emozionata e sollevata quella che oggi può finalmente tirare un sospiro di sollievo: la nota influencer è stata prosciolta al termine del processo abbreviato che aveva come oggetto i famosi casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La decisione è stata presa dal giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. Secondo quanto reso noto, il giudice non ha riconosciuto l'aggravante della minorata difesa dei consumatori e degli utenti online, contestata dai pm, che avrebbe reso il reato di truffa procedibile d'ufficio. Poiché circa un anno fa il Codacons aveva ritirato la querela in seguito a un accordo risarcitorio con Ferragni, il reato, riqualificato in truffa semplice, è stato dichiarato estinto, con conseguente proscioglimento.

