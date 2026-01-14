Chiara aggredita | guerra di perizie tra Sempio e Stasi

Diciotto anni dopo la morte di Chiara Poggi, rimangono ancora punti interrogativi sul luogo esatto dell’aggressione nella villa di Garlasco. La disputa tra le perizie di Sempio e Stasi evidenzia come, ancora oggi, l’analisi dei dettagli possa influenzare il corso della vicenda giudiziaria. Questa controversia sottolinea l'importanza di ricostruire con precisione i fatti, in un contesto ancora segnato da molte incognite.

A diciott'anni dalla morte di Chiara Poggi e dopo tre inchieste tra i tanti punti ancora oscuri ce n'è uno cruciale: il luogo esatto della villa di Garlasco dove la ragazza venne colpita dal suo assassino, nella fase iniziale dell'aggressione proseguita con violenza crescente, fino ai colpi mortali. È un passaggio cruciale per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'omicidio, e capire come si concili con gli scenari finora accertati, cioè quello che vede come colpevole il fidanzato Alberto Stasi, e con le nuove ipotesi avanzate dalla Procura di Pavia.

