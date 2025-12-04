Cosa dicono le perizie sull' omicidio di Garlasco sul dna di Sempio e le tracce di Stasi

Il nuovo accertamento genetico disposto sul delitto di Garlasco aggiorna, ma non ribalta, il quadro delle conoscenze sulle tracce biologiche legate all’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Il documento sarà discusso in aula il 18 dicembre, quando. 🔗 Leggi su Today.it

Garlasco, la reazione alla perizia dei legali dei Poggi: "Certezza solo sul Dna di Stasi" - Cosa dicono i legali della famiglia di Chiara Poggi in merito alla perizia sul Dna trovato su due dita della vittima: le prime reazioni ... Da msn.com

Garlasco in Tv, Milo Infante duro contro Sempio: "A lui non è venuto in mente". La svolta della perizia sul DNA - Ufficializzato nel corso della diretta di Ore 14 del 3 dicembre 2025 il deposito della perizia sul DNA da parte di Denise Albani, incaricata dalla Procura di far luce sul delitto di Garlasco ... Lo riporta libero.it

Garlasco in Tv, l’avvocato di Sempio attacca: “Non c’è pistola fumante”. E Infante sbotta: “Tutti dicono di aver vinto” - La perizia realizzata da Denise Albani sulle unghie di Chiara Poggi è stata oggetto di dibattito a Ore 14 nella puntata di giovedì 4 dicembre 2025, la difesa di Sempio smonta tutto. Scrive libero.it

Garlasco e il Dna di Sempio, cosa dice la perizia di 94 pagine: «Compatibilità "forte" e "moderata" tra il Dna Y e le tracce sulle unghie di Chiara Poggi» - Consegnata la relazione della perita Denise Albani sui campioni genetici nella nuova inchiesta sulla morte della 26enne. Da milano.corriere.it

Garlasco, dalla nuova perizia sul Dna alle tracce e non solo: cosa dicono le nuove analisi - Depositati gli esiti delle analisi condotte dalla genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Marchigiani e Di Censo. msn.com scrive

Delitto di Garlasco, risultati perizia Dna/ Cataliotti: “Vale zero, ottenuti su un possibile artefatto” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole degli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia: ecco cos'han detto ... Scrive ilsussidiario.net