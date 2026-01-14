Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 14 gennaio, con la prima puntata del 2026 di Chi l’ha Visto?, il programma di approfondimento dedicato alle persone scomparse, in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 14 gennaio 2026. Al centro del nuovo appuntamento, la scomparsa di Daniela Ruggi, la ragazza di cui si sono perse le tracce a Vitriola, in provincia di Modena, più di un anno fa: due escursionisti hanno trovato dei resti umani e un reggiseno in una torre abbandonata, a poca distanza da casa sua. Quei resti possono essere suoi o si tratta di una messinscena? Chi l’ha Visto? torna poi sulla morte di Mara Favro: i racconti dei due indagati – il proprietario della pizzeria dove Mara lavorava e il pizzaiolo – presentano diverse incongruenze e la famiglia, che non crede al suicidio, chiede di proseguire le indagini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Chi l’ha Visto torna con i casi Daniela Ruggi e Mara Favro

Leggi anche: “Chi l’ha visto?”, le anticipazioni di stasera: l’intervista ad Andrea Sempio, il caso Biondo e l’opposizione all’archiviazione per Mara Favro

Leggi anche: Chi l'ha visto: stasera su Rai 3 Crans-Montana e il giallo di Daniela Ruggi. Le anticipazioni del 14 gennaio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

S. Francesco torna ad abitare i luoghi che lo hanno visto protagonista nel film " il Sogno di Francesco", grazie al nuovo Spettacolo di NarrAzione di Accademia Medioevo con il Collettivo Canticos, inauguriamo cosi le celebrazioni dell'ottocentenario della morte facebook