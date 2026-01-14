La trasmissione di Federica Sciarelli torna alle 21.20 su Rai 3 con nuove testimonianze sui casi di Daniela Ruggi e Mara Favro, senza dimenticare i collegamenti in diretta dall'estero dal Crans-Montana. Ecco cosa vedremo stasera a Chi l'ha visto? Dopo una pausa natalizia più lunga del solito, Chi l'ha visto? torna di nuovo in prima serata e riaccende i riflettori sulle storie che ancora cercano una verità. La puntata in onda questa sera, mercoledì 14 gennaio alle 21.20 su Rai 3 promette di essere una delle più intense di questo inizio d'anno. Testimonianze inedite sul caso Daniela Ruggi, scomparsa più di un anno fa, ma anche novità sulla morte di Marta Favro e sulla strage di Crans-Montana: al centro della serata, come sempre, il dolore di chi aspetta risposte e il lavoro di ricostruzione che da anni caratterizza il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chi l'ha visto: stasera su Rai 3 Crans-Montana e il giallo di Daniela Ruggi. Le anticipazioni del 14 gennaio

Leggi anche: Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 14 gennaio 2026

Leggi anche: Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni del 12 novembre 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 14 gennaio 2026; Chi l'ha visto? non va in onda stasera 7 gennaio: quando torna Federica Sciarelli dopo lo stop natalizio; 'Chi l'ha visto?' stasera 14 gennaio, testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 14 gennaio.

Chi l'ha visto? stasera anticipazioni 14 gennaio: testimonianze inedite e nuovi misteri - Stasera con Federica Sciarelli su Rai 3 nuovi elementi sui casi Ruggi e Favro, aggiornamenti da Crans- corrieredellosport.it