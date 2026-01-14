Chi era Ricardo Zamora il leggendario portiere che ipnotizzava gli attaccanti con lo sguardo e che ha ispirato Neri Marcorè

Ricardo Zamora, nato a Barcellona nel 1901 e scomparso nel 1978, è stato uno dei portieri più iconici della storia del calcio. Conosciuto per la sua abilità tra i pali e il suo sguardo ipnotico, Zamora ha segnato un’epoca e ispirato anche figure come Neri Marcorè. La sua carriera ha lasciato un’impronta duratura nel mondo sportivo, diventando simbolo di eccellenza e stile.

Ricardo Zamora Martínez è stato molto più di un semplice portiere. Nato a Barcellona il 21 gennaio 1901 e scomparso nella stessa città l’8 settembre 1978, questo campione spagnolo ha attraversato la storia del calcio del Novecento lasciando un’eredità che va ben oltre le parate. Considerato uno dei più grandi portieri di sempre e il migliore degli anni Trenta, Zamora ha detenuto il primato di presenze con la nazionale spagnola per ben 38 anni, prima di essere superato da José Ángel Iribar. La rivista World Soccer lo ha inserito al 79º posto nell’elenco dei migliori calciatori del XX secolo. Al termine di ogni campionato spagnolo di massima divisione, il portiere meno battuto viene premiato con il Trofeo Zamora, istituito proprio in suo onore. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi era Ricardo Zamora, il leggendario portiere che ipnotizzava gli attaccanti con lo sguardo (e che ha ispirato Neri Marcorè) Leggi anche: Zamora, il film di Neri Marcorè stasera in tv: trama e cast Leggi anche: Zamora, di cosa parla e quando vedere il film di Neri Marcoré Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi era Zamora, il “divin” portiere che dà il nome al film in prima tv su Rai 1; Zamora, film su Rai1: trama, attori e cast. Chi era Zamora il portiere? Simbolo del calcio spagnolo/ I successi tra club e Nazionale - Uno dei più forti della sua generazione, fu un simbolo del calcio spagnolo: diverse le maglie indossate e i trofei ... ilsussidiario.net

