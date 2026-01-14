Zamora di cosa parla e quando vedere il film di Neri Marcoré

Zamora è il primo film diretto da Neri Marcoré, che racconta una storia semplice e riflessiva ambientata nell’Italia degli anni Ottanta. Tra tematiche di crescita e nostalgia, il film esplora il mondo dello sport e le sfide quotidiane di personaggi comuni. Un’opera che invita alla riflessione senza eccessi emotivi, ideale da vedere per chi apprezza narrazioni autentiche e delicate.

Zamora è il film d'esordio alla regia di Neri Marcorè, una storia delicata e ironica che mescola sport, crescita personale e malinconia, ambientata nell'Italia degli anni Ottanta, fra piccole e grandi paure quotidiane. Ispirato all'omonimo romanzo di Roberto Perrone, il film racconta il percorso di un uomo comune costretto a rimettersi in gioco quando tutto ciò che conosce va improvvisamente in frantumi. Zamora arriva in tv, su Rai 1, come una commedia agrodolce che parla di identità, riscatto e del coraggio di esporsi. La trama di Zamora e cosa significa il titolo. Ma di cosa parla Zamora di Neri Marcorè? Walter Vismara è un uomo metodico, abitudinario, convinto che l'ordine sia una forma di protezione dal mondo che lo circonda.

